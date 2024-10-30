Меню
Где снимали фильм «Огниво»?

Олег Скрынько 30 октября 2024 Дата обновления: 30 октября 2024
Наш ответ:

«Огниво» — российский сказочный фильм по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. В прокат картина вышла 24 октября 2024 года. Съемки прошли в нескольких местах. Основной локацией стала Новгородская область, где в качестве натуры были использованы различные исторические объекты, включая Новгородский кремль, музей-заповедник Витославлицы и Знаменское подворье. Также творческая команда работала В Санкт-Петербурге, на Ладожском озере и в Республике Карелия.

Главный герой — хитроумный парень Ваня, который всегда печется о собственной выгоде. Однажды он выигрывает в карты солдатский мундир, а затем находит старинное огниво. Когда парень воспользовался им и высек искру, перед ним появилась царевна Даша. Она просит Ваню о помощи, он соглашается. В дальнейшем они в компании механической лошади Куда-надо отправляются в насыщенное удивительными событиями путешествие.

