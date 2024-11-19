Где снимали фильм «Одна дома»?

Наш ответ:

«Одна дома» — российский новогодний фильм для всей семьи, вышедший в прокат 7 декабря 2023 года. В настоящее время картину можно посмотреть на разных стрим-сервисах, включая PREMIER, Wink, «Иви» и Okko. Съемки проходили на улицах Москвы и в усадьбе Коломенское. 12 декабря 2024 года состоится премьера сиквела под названием «Одна дома. Великолепная пятерка».



«Одна дома» повествует о сбившемся с пути инженере Артеме, который решает ограбить несколько квартир, принадлежащих богатым людям. Пробравшись в первую, он встречает там хитроумную девочку Стефанию, которая осталась без присмотра взрослых. Стефания вынуждает Артема взять ее в качестве сообщницы и помочь ей купить подарок маме. Действие разворачивается в новогоднюю ночь.