Где снимали фильм "Один хороший день"?

«Один хороший день» - комедия, которая появилась в кинотеатрах 6 марта 2025 года. Многие задаются вопросом о том, где же снимали новинку. Режиссёрская группа долго подбирала подходящую локацию и в итоге остановилась на Касимове — небольшом городе в Рязанской области с населением около 30 тысяч человек. Основные сцены снимали именно там, а в Москве отсняли лишь несколько эпизодов.



Катя грезит о карьере модельера, но её таланту явно не хватает простора в небольшом поселке с забавным названием Жупа. Ко всему прочему, мама настаивает на скорой свадьбе, и девушка решает бежать в Москву. Однако судьба вносит свои коррективы — Катя оказывается в ловушке временной петли, переживая один и тот же сумасшедший день снова и снова. Теперь ей предстоит разгадать тайну происходящего и найти способ выбраться из этого замкнутого круга.