Ваши билеты в личном кабинете
Где снимали фильм «Один дома»?

Где снимали фильм «Один дома»?

Олег Скрынько 25 мая 2024 Дата обновления: 25 мая 2024
Наш ответ:

«Один дома» — знаменитый американский рождественский фильм, вышедший в 1990 году. По сюжету основное действие разворачивается в пригороде Чикаго, тогда как съемки прошли в деревне Уиннетка, штат Иллинойс. В качестве резиденции Маккалистеров в картине показан экстерьер особняка, который находится по адресу Линкольн-Авеню, 671. Во время съемок там продолжала жить владеющая домом семья. В 2012 году особняк был куплен за $1,585 млн и ныне является частной собственностью. Большая часть сцен внутри дома снималась в студии среди специально выстроенных декораций, тогда как подвал, кухня, значительная часть первого этажа и прихожая с лестницей были запечатлены в реальных домах. Специально для съемок был построен домик на дереве, куда Кевин сбегает от бандитов в финале. Появляющаяся в фильме церковь — это методистская церковь Тринити-Юнайтед в Уилметте, но интерьерные сцены были отсняты в епископальной церкви Грейс в Ок-Парке, штат Иллинойс. Сцены в аэропорту снимались в чикагском Аэропорту О’Хара.



Один дома
Один дома криминал, комедия, семейный
1990, США
8.0
