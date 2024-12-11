Где снимали фильм «Один дома 4»?

«Один дома 4» (2002) — четвертая часть франшизы «Один дома» и третья, повествующая о приключениях Кевина Маккаллистера. Поскольку бюджет фильма был невелик, съемки прошли в Кейптауне (ЮАР), тогда как производство остальных картин имели место в Северной Америке. Изначально «Один дома 4» задумывался как слэшер, в котором повзрослевший Кевин сошел с ума и стал серийным убийцей. Эта задумка была отвергнута, поскольку противоречила семейно-комедийным традициям франшизы. По сюжету Кевин, переживая развод родителей, вновь сталкивается с бандитом Марвом, которого в оригинальном «Одном дома» и в «Одном дома 2» сыграл Дэниел Стерн. Стерн отказался от съемок в четвертом фильме, поскольку ему совершенно не понравился сценарий.
