Где снимали фильм «О бедном гусаре замолвите слово»?

«О бедном гусаре замолвите слово» — советский телевизионный фильм Эльдара Рязанова, вышедший в 1980 году. Съемки проходили летом того же года в Ленинграде, Павловске, Петергофе и Подмосковье. В картине появляются такие архитектурные памятники, как усадьба Братцево, усадьба Архангельское (Большой дворец), церковь Михаила Архангела в усадьбе Архангельское, храм-усыпальница Юсуповых («Колоннада»), усадьба Кусково, церковь Спаса Всемилостивого и располагающийся рядом Дворец, Петропавловская крепость, тюрьма Трубецкого бастиона, Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, лютеранская церковь Святой Анны, Висконтиев мост и Березовая аллея в Павловске. Рязанов неоднократно получал указания прекратить работу и отменить фильм, но руководство Госкино СССР настаивало на продолжении производства. В этой связи сценарий то и дело подвергался изменениям и цензуре из-за несоответствия господствующей идеологии.
