Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Новый год в Березовке»?

Где снимали фильм «Новый год в Березовке»?

Олег Скрынько 13 ноября 2024 Дата обновления: 13 ноября 2024
Наш ответ:

«Новый год в Березовке» — российский новогодний фильм, который вышел в прокат 7 ноября 2024 года. Съемки прошли в подмосковном городе Верея и заняли 20 съемочных дней.

Действие разворачивается в преддверии Нового года. По сюжету реквизитор Морозов снимает кино о бандите по прозвищу Аллигатор. Финансирует проект богатый человек, поэтому локацией был выбран роскошный особняк. Морозов хочет воспользоваться ситуацией, чтобы встретить Новый год в этом доме вместе со своей семьей. По пути туда он решает подвезти чету Кошкиных, которые, увидев бутафорские деньги, посчитали их настоящими. Кошкины решают ограбить «богачей». Они пробираются в дом и похищают детей, чтобы затем потребовать выкуп. Однако дети не собираются сдаваться.

 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Новый год в Берёзовке
Новый год в Берёзовке комедия, семейный
2024, Россия
7.0
