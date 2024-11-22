Где снимали фильм «Новогодний шеф»?

Меню
Олег Скрынько 22 ноября 2024 Дата обновления: 22 ноября 2024
«Новогодний шеф» — российская семейная комедия, вышедшая в прокат 14 декабря 2023 года. Съемки прошли в Москве и Московской области в том же году.

Фильм повествует о владельце московского ресторана по имени Виктор, чей бизнес переживает не лучшие времена. Исправить ситуацию Виктор надеется за счет новогодней ночи. Все столики уже забронированы, однако в последний момент шеф-повар и его команда разом увольняются. Виктор оказывается в отчаянном положении. К счастью, судьба сводит его с Олесей, которая владеет домашней кухней в Подмосковье. Девушка привезла Виктору заказанные им пирожные, о которых он и думать забыл. Попробовав выпечку Олеси, Виктор уговаривает возглавить кухню его ресторана на одну ночь. Девушка отказывается, поскольку обещала своему маленькому сыну Кириллу отметить Новый год вместе с ним, но в итоге все-таки дает свое согласие. Теперь Виктору и Олесе нужно не только накормить и обслужить клиентов ресторана, но и устроить волшебную сказку с фейерверком для Кирилла.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Новогодний шеф
Новогодний шеф комедия
2023, Россия
6.0
