Где снимали фильм «Новогодний ол инклюзив»?

Олег Скрынько 22 ноября 2024 Дата обновления: 22 ноября 2024
Наш ответ:

«Новогодний ол инклюзив» — российская семейная комедия, вышедшая в прокат 21 декабря 2023 года. Ныне фильм можно посмотреть в ряде онлайн-кинотеатров, среди которых Okko, PREMIER, «Иви» и KION. Основной блок съемок прошел в Тверской и Московской областях. Роскошный коттедж, который фигурирует в фильме — не студийные декорации, а настоящий особняк. Съемки имели место не только внутри, но и снаружи здания, включая близлежащий лес. Еще одной примечательной локацией, где работала творческая команда, стало СИЗО.

Действие разворачивается в канун Нового года. Две совершенно непохожие друг на друга семьи собираются с размахом отметить праздник, но выясняется, что они арендовали один и тот же коттедж по системе «все включено». При этом главы семейств давно знакомы и совершенно не находят общий язык. Кроме того, именно в том районе, где находится коттедж, полиция разыскивает сбежавших преступников.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Новогодний ол инклюзив
Новогодний ол инклюзив комедия, семейный
2023, Россия
5.0
