Где снимали фильм «Новогодние приключения Маши и Вити»?

Наш ответ:

«Новогодние приключения Маши и Вити» — детская музыкальная сказка, которая вышла на Центральном телевидении СССР в декабре 1976 года. Съемки проходили в павильонах «Ленфильма». Примечательно, что в то же время на киностудии шло производство советско-американской картины «Синяя птица». Декорации волшебного леса, построенные для «Синей птицы», превратились в место съемок «Приключений Маши и Вити». Заглавных героев сыграли маленькие жители Ленинграда Юрий Нахратов и Наталья Симонова. Для Наташи это был дебют в кино, тогда как в фильмографии Юры это был уже третий фильм. По сюжету Маша и Витя при помощи Деда Мороза отправляются в сказочный мир, чтобы спасти Снегурочку, которая оказалась в плену у Кощея Бессмертного.