Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Новогодние приключения Маши и Вити»?

Где снимали фильм «Новогодние приключения Маши и Вити»?

Олег Скрынько 29 ноября 2024 Дата обновления: 29 ноября 2024
Наш ответ:

«Новогодние приключения Маши и Вити» — детская музыкальная сказка, которая вышла на Центральном телевидении СССР в декабре 1976 года. Съемки проходили в павильонах «Ленфильма». Примечательно, что в то же время на киностудии шло производство советско-американской картины «Синяя птица». Декорации волшебного леса, построенные для «Синей птицы», превратились в место съемок «Приключений Маши и Вити». Заглавных героев сыграли маленькие жители Ленинграда Юрий Нахратов и Наталья Симонова. Для Наташи это был дебют в кино, тогда как в фильмографии Юры это был уже третий фильм. По сюжету Маша и Витя при помощи Деда Мороза отправляются в сказочный мир, чтобы спасти Снегурочку, которая оказалась в плену у Кощея Бессмертного.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Новогодние приключения Маши и Вити
Новогодние приключения Маши и Вити семейный, фэнтези
1975, СССР
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше