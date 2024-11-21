Где снимали фильм «Невидимки»?

Наш ответ:

«Невидимки» — российская фантастическая комедия, вышедшая в 2013 году. При этом производство затянулось аж на четыре года. Действие разворачивается в Москве, там же прошли съемки.



В центре сюжета — неудачник Юра, прозябающий на неинтересной работе, где никому нет до него дела. Кроме того, за женой Юры начинает ухаживать его начальник. Кульминацией неудач героя становится несчастный случай — Юра падает в открытый люк и вдруг становится невидимым. Однако выясняется, что в Москве немало таких же, как он — количество невидимок в столице исчисляется тысячами, при этом они друг друга видят. Также становится известно, что невидимость является следствием магических свойств реки Неглинки. Босс Юры меж тем задумал провернуть финансовую махинацию, подставив жену протагониста. Юра, пользуясь своей невидимостью, стремится этому воспрепятствовать.