Где снимали фильм «Невероятные приключения итальянцев в России»?

Фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973) снимали преимущественно в Ленинграде (Санкт-Петербурге) и Риме, с эпизодами в Москве и Ульяновске. Основные достопримечательности включают Биржевой мост (прыжки), Казанский собор, Петропавловскую крепость, гостиницу «Астория» и набережные Невы. Знаменитая посадка Ту-134 снималась на ВПП в Ульяновске.
В фильме также снимали сцены с теплоходом «Т. Г. Шевченко» на Неве. Многие автомобильные трюки, включая разрушение «Жигулей», снимали на улицах Ленинграда.
