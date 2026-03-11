Где снимали фильм «Невероятные приключения итальянцев в России»?

Фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973) снимали преимущественно в Ленинграде (Санкт-Петербурге) и Риме, с эпизодами в Москве и Ульяновске. Основные достопримечательности включают Биржевой мост (прыжки), Казанский собор, Петропавловскую крепость, гостиницу «Астория» и набережные Невы. Знаменитая посадка Ту-134 снималась на ВПП в Ульяновске.

Основные места съемок:

Ленинград (Санкт-Петербург): Биржевой мост (мост Строителей), Петропавловская крепость (пляж, львы), гостиница «Астория» (спуск Андрея по ковру), Казанский собор, набережные (сфинксы), Медный всадник.

Москва: Красная площадь, Арбат, Водоотводный канал.

Ульяновск: Взлетная полоса, где сажали самолет Ту-134.

Италия (Рим): Улицы города, больница.

В фильме также снимали сцены с теплоходом «Т. Г. Шевченко» на Неве. Многие автомобильные трюки, включая разрушение «Жигулей», снимали на улицах Ленинграда.