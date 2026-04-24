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Где снимали фильм «Неуловимые мстители»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 24 апреля 2026 Дата обновления ответа: 24 апреля 2026

Фильм «Неуловимые мстители» (1966) снимали преимущественно в окрестностях Новой Каховки (Херсонская область, УССР), где проходили основные натурные съемки погонь и боевых сцен. Павильонные эпизоды создавались на студии «Мосфильм». Вторая часть снималась в Ялте, а третья — в Одессе и Таллине.

Детальные места съемок по частям:

Съемки проходили в 1966 году под руководством режиссера Эдмонда Кеосаяна, основные сцены погонь и перестрелок создавались в живописных местах юга Украины.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

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