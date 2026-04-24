Где снимали фильм «Неуловимые мстители»?

Фильм «Неуловимые мстители» (1966) снимали преимущественно в окрестностях Новой Каховки (Херсонская область, УССР), где проходили основные натурные съемки погонь и боевых сцен. Павильонные эпизоды создавались на студии «Мосфильм». Вторая часть снималась в Ялте, а третья — в Одессе и Таллине.

Детальные места съемок по частям:

«Неуловимые мстители» (1966): Херсонская область (Новая Каховка, окрестности) — степи, берега Днепра; также павильоны «Мосфильма».

«Новые приключения неуловимых» (1968): Основная натура — Ялта (Крым). Сцена с самолетом снималась в Новой Каховке.

«Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (1971): Одесса (порт, улицы), павильоны «Мосфильма», а Париж снимали в Таллине.

Съемки проходили в 1966 году под руководством режиссера Эдмонда Кеосаяна, основные сцены погонь и перестрелок создавались в живописных местах юга Украины.