Где снимали фильм «Непослушники»?

Олег Скрынько 5 июня 2024 Дата обновления: 5 июня 2024
Наш ответ:

«Непослушники» — российская авантюрная комедия, которая выходит в прокат 6 июня 2024 года. Фильм является заключительной частью трилогии о перевоспитании, в которую также вошли «Непослушник» (2022) и «Непослушник 2» (2022). Съемки третьей части стартовали 16 октября 2023 года в Шуе, куда прибыла съемочная команда во главе с режиссером Владимиром Коттом. В работу на площадке в качестве массовки были вовлечены местные жители. После съемки проходили в Введенье Шуйского района, где располагается находится Николо-Шартомский мужской монастырь, являющийся ключевой локацией. Также работа проходила в старинных селах Васильевское Шуйского района и Парское Родниковского района.

В «Непослушниках» фокус сместится с остепенившегося экс-блогера Димы на переквалифицировавшегося в монаха вора в законе Сашу Черного. Он берет под опеку четырех проблемных сироток из детского дома. В дальнейшем Сашу настигают его бывшие подельники, так что он пускается в бега вместе со своими юными подопечными.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Непослушники
Непослушники комедия
2024, Россия
6.0
