Где снимали фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино»?

«Неоконченная пьеса для механического пианино» — советская драма, поставленная Никитой Михалковым на основе произведений Антона Чехова. Премьера состоялась в 1976 году.
Творческая команда во главе с Михалковым работала в Пущине, не берегу Оки. Главной локацией стала заброшенная усадьба Арцыбашевых, построенная в XVIII веке. Это двухэтажный каменный дом и старый парк с заросшими аллеями и прудами. Специально для съемок дом был отреставрирован. До 1971 года там находилась сельская больница, а когда для нее построили новый корпус, усадьба осталась на балансе Российской Академии Наук.
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