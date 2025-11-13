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Где снимали фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 13 ноября 2025 Дата обновления ответа: 13 ноября 2025

«Неоконченная пьеса для механического пианино» — советская драма, поставленная Никитой Михалковым на основе произведений Антона Чехова. Премьера состоялась в 1976 году.

Где проходили съемки?

Творческая команда во главе с Михалковым работала в Пущине, не берегу Оки. Главной локацией стала заброшенная усадьба Арцыбашевых, построенная в XVIII веке. Это двухэтажный каменный дом и старый парк с заросшими аллеями и прудами. Специально для съемок дом был отреставрирован. До 1971 года там находилась сельская больница, а когда для нее построили новый корпус, усадьба осталась на балансе Российской Академии Наук.

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