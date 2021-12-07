Где снимали фильм «Небесные ласточки»?

Советский мюзикл Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки», наряду с картинами «Мы из джаза» и «Здравствуйте, я ваша тетя!», до сих пор является одной из самых популярных музыкальных комедий в России. Остроумнейший текст Анри Мельяка и Альбера Мийо, блестящая музыка Виктора Лебедева и прекрасная шестнадцатилетняя Ия Нинидзе гарантировали картине популярность в течение многих десятилетий. Еще одним важным фактором успеха фильма стали великолепные горные пейзажи, на фоне которых разворачивается сюжетная интрига. Поскольку действие фильма происходит в Альпах, во Франции, создателям фильма требовалось отыскать натуру, которая могла бы убедительно изобразить заснеженные горные склоны знаменитого курорта. Поэтому большая часть картины была снята в Крыму, в основном в Ялте и Алупке.
А в качестве пансиона благородных девиц, где обитает главная героиня, выступил Воронцовский дворец. Что касается интерьерных сцен, все они были сняты в павильонах «Ленфильма».
Авторизация по e-mail