Где снимали фильм «Небесные ласточки»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Советский мюзикл Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки», наряду с картинами «Мы из джаза» и «Здравствуйте, я ваша тетя!», до сих пор является одной из самых популярных музыкальных комедий в России. Остроумнейший текст Анри Мельяка и Альбера Мийо, блестящая музыка Виктора Лебедева и прекрасная шестнадцатилетняя Ия Нинидзе гарантировали картине популярность в течение многих десятилетий. Еще одним важным фактором успеха фильма стали великолепные горные пейзажи, на фоне которых разворачивается сюжетная интрига. Поскольку действие фильма происходит в Альпах, во Франции, создателям фильма требовалось отыскать натуру, которая могла бы убедительно изобразить заснеженные горные склоны знаменитого курорта. Поэтому большая часть картины была снята в Крыму, в основном в Ялте и Алупке.

А в качестве пансиона благородных девиц, где обитает главная героиня, выступил Воронцовский дворец. Что касается интерьерных сцен, все они были сняты в павильонах «Ленфильма».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Леонид Квинихидзе
Леонид Квинихидзе
Ия Нинидзе
Андрей Миронов
Андрей Миронов
Andrei Mironov
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Lyudmila Gurchenko
Сергей Захаров
Sergey Zakharov
