Где снимали фильм «Не скажу»?

«Не скажу» — российская телевизионная комедия для семейной аудитории. Премьера состоялась на канале СТС 30 декабря 2023 года. Фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink. Съемки прошли осенью 2023 года в районе Москвы под названием Ясенево.



По сюжету в преддверии Нового года Павел ошибочно берет чужое пальто, в кармане которого обнаруживает драгоценное украшение. Также Павел осознает, что письмо его дочери Вари, адресованное Деду Морозу, осталось в кармане его потерянно пальто. Павел и его жена пытаются угадать, что же их шестилетняя малышка попросила на Новый год, однако Варя отказывается раскрывать эту тайну, боясь, что желание не сбудется. Тогда супруги решают найти письмо, а также вернуть найденное украшение.