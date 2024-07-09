Где снимали фильм «Не одна дома»?

Меню
Олег Скрынько 9 июля 2024 Дата обновления: 9 июля 2024
Наш ответ:

«Не одна дома» — российская комедия, которая выходит в прокат 11 июля 2024 года. Съемки картины начались летом 2023 года в районе Минска под названием Новая Боровая. Основной локацией стал роскошный коттедж с обширной садовой территорией, бассейном, кинотеатром и спортзалом. Поскольку в фильме много трюков, в съемках были активно задействованы дублеры. По данным журнала «ОК!», в производство были вовлечены две смены, состоящие исключительно из каскадеров.

Главную роль в «Не одна дома» сыграла ныне 14-летняя певица и блогер с 7,5 млн подписчиков на YouTube Милана Хаметова. Режиссером выступил белорус Василий Свиридов, для которого это первый проект в кино. Ранее он снимал рекламные ролики.

Фильм повествует об ученице пятого класса Маше, которая вынуждена провести одна дома несколько дней, поскольку ее родители отправились в неотложную командировку. Присмотреть за Машей должна няня, чью анкету родители девочки нашли на специальном сайте. Няня прибывает в дом Маши вместе со своим напарником. В дальнейшем девочка понимает, что на самом деле эти люди мошенники. Тогда Маша при помощи современных технологий начинает изводить преступников.

Милана Хаметова
Милана Хаметова
Василий Свиридов

Не одна дома
Не одна дома комедия
2024, Россия
4.0
