Где снимали фильм «Не одна дома»?

Наш ответ:

«Не одна дома» — российская комедия, которая выходит в прокат 11 июля 2024 года. Съемки картины начались летом 2023 года в районе Минска под названием Новая Боровая. Основной локацией стал роскошный коттедж с обширной садовой территорией, бассейном, кинотеатром и спортзалом. Поскольку в фильме много трюков, в съемках были активно задействованы дублеры. По данным журнала «ОК!», в производство были вовлечены две смены, состоящие исключительно из каскадеров.



Главную роль в «Не одна дома» сыграла ныне 14-летняя певица и блогер с 7,5 млн подписчиков на YouTube Милана Хаметова. Режиссером выступил белорус Василий Свиридов, для которого это первый проект в кино. Ранее он снимал рекламные ролики.



Фильм повествует об ученице пятого класса Маше, которая вынуждена провести одна дома несколько дней, поскольку ее родители отправились в неотложную командировку. Присмотреть за Машей должна няня, чью анкету родители девочки нашли на специальном сайте. Няня прибывает в дом Маши вместе со своим напарником. В дальнейшем девочка понимает, что на самом деле эти люди мошенники. Тогда Маша при помощи современных технологий начинает изводить преступников.