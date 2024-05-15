Где снимали фильм «На Луне»?

Наш ответ:

«На Луне» — российский приключенческий триллер о перевоспитании, вышедший в 2019 году. Съемки картины проходили в Карелии на Ладожском озере рядом с городом Лахденпохья. При этом в фильме точное место, где разворачиваются события, не указано: это может быть как Сибирь, так и Крайний Север. Изображаемые ландшафты очаровывают своей первозданностью. При этом данная локация вполне удобна для работы кинематографистов, поскольку здесь развита туристическая индустрия.



Фильм повествует о парне по имени Глеб, который является сыном очень влиятельного и богатого человека. Чувствуя, будто ему дозволено все, Глеб совершает вопиющие поступки, граничащие с криминалом. Однажды, гоняя по улицам Москвы и скрываясь от дорожной полиции, главный герой сбивает человека. После этого инцидента отец Глеба отправляет сына в далекие края к своему давнему знакомому отшельнику. Там для молодого человека начинается совсем другая жизнь.