«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992) — российско-американский комедийный шпионский фильм, который является последним проектом знаменитого советского режиссера Леонида Гайдая («Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»). По сюжету действие происходит и в СССР, и в США. Съемки тоже прошли в обеих странах. Началось производство в 1991 году в Москве и подмосковном Алабино, продолжились в Крыму (Феодосия). Затем творческая команда на месяц отправилась в США, где была отснята основная часть фильма. Съемки велись на улицах Нью-Йорка и в башнях-близнецах, а также в развлекательном комплексе с казино «Тадж-Махал» (Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси), которым владел будущий президент США Дональд Трамп, согласившийся помочь российским кинематографистам.
