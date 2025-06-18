Где снимали фильм «На деревню дедушке»?

Наш ответ:

«На деревню дедушке» — российская комедия, вышедшая в прокат 12 июня 2025 года. В центре сюжета — 10-летний непослушный мальчик Владик, от которого сбегают няни. Также он очень увлекается нейросетями. Однажды, когда маме приходится уехать в командировку, Владик оказывается у дедушки в деревне, причем это их первая встреча в жизни. Мальчик мечтает вырваться из деревни и попасть на крупный IT-конкурс, но дед не собирается потакать внуку.



Съемки прошли в деревне Забродье, которая находится в Минской области (Вилейский район), Беларусь. Рядом протекают реки Нарочь и Вилия. Некоторые сцены были отсняты на берегах этих рек. Данная местность изобилует густыми лесами, лугами и небольшими водоемами.