Где снимали фильм «Мужики!..»?

«Мужики!..» — советская драма Искры Бабич, премьера которой состоялась в 1981 году. Основная часть материала была отснята в деревне Татарка, что в Ставропольском крае. Также съемки проходили в окрестностях Ставрополя, в Пятигорске и Невинномысске. Некоторые сцены снимались в Москве. Так, сцена с автобусом у аэропорта города Никель была запечатлена у дома 2, корпус 3 на улице Большая Черемушкинская. Сцена с собаками в концовке фильма снималась у дома 91, корпус 1 на улице Профсоюзная. Можно встретить информацию, что фильм снимался на Севере, однако это не так.



Фильм повествует о шахтере Павле Зуброве, который работает в заполярном городе Никель. Он отправился туда сразу после армии, не став возвращаться в родную деревню к родителям и невесте Насте. Дело в том, что до него дошла весть, что девушка забеременела от другого мужчины. Однажды Павел все же наведывается домой и узнает, что Настя умерла, оставив сиротами троих детей. Выясняется, что на самом деле первым ребенком, дочкой Полиной, Настя забеременела от Павла, которого она любила. Когда он от нее ушел, она вышла замуж за художника-пьяницу и родила еще двоих. Узнав правду, Павел становится отцом для всех троих детей.