Где снимали фильм «Мстители: Эра Альтрона»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Сиквел первого фильма киновселенной «Марвел» «Мстители» был анонсирован в мае 2012 года, после огромного успеха первой части. Съемки начались в феврале 2014 года в Йоханнесбурге, столице ЮАР. В то время бригады второго подразделения снимали экшен-кадры без участия основного состава, чтобы использовать их в качестве фона для сцен с участием Халка в центральном районе Йоханнесбурга. Вскоре основные съемки начались в Shepperton Studios недалеко от Лондона. Съемки в Шеппертоне и в других местах в Англии позволили режиссеру фильма Джоссу Уидону получить «множество различных взглядов, текстур и настроений», чтобы придать фильму иную палитру и новую эстетику по сравнению с первой частью.

На этой студии художник-постановщик Чарльз Вуд построил с нуля огромную декорацию «Башни Мстителей», до сих пор оставшуюся одной из самых больших декораций, построенных для фильмов Marvel.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мстители: Эра Альтрона
Мстители: Эра Альтрона боевик, приключения, фантастика
2015, США
7.0
