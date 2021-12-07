Где снимали фильм «Мстители: Эра Альтрона»?

Наш ответ:

Сиквел первого фильма киновселенной «Марвел» «Мстители» был анонсирован в мае 2012 года, после огромного успеха первой части. Съемки начались в феврале 2014 года в Йоханнесбурге, столице ЮАР. В то время бригады второго подразделения снимали экшен-кадры без участия основного состава, чтобы использовать их в качестве фона для сцен с участием Халка в центральном районе Йоханнесбурга. Вскоре основные съемки начались в Shepperton Studios недалеко от Лондона. Съемки в Шеппертоне и в других местах в Англии позволили режиссеру фильма Джоссу Уидону получить «множество различных взглядов, текстур и настроений», чтобы придать фильму иную палитру и новую эстетику по сравнению с первой частью.