Где снимали фильм «Млечный путь»?

Олег Скрынько 22 ноября 2024 Дата обновления: 22 ноября 2024
Наш ответ:

«Млечный путь» — российская новогодняя комедия, вышедшая в прокат 1 января 2016 года. Съемки прошли весной 2015 года на озере Байкал и в Иркутской области. По сюжету действие разворачивается преимущественно на острове Ольхон на Байкале. Эта же местность стала основной локацией в ходе производства. В фильме фигурируют захватывающие дух природные пейзажи Ольхона и зимнего Байкала.

В центре сюжета — супруги Андрей и Надя, чей брак пребывает на грани краха. Такэе у них есть двое детей. Андрей переезжает в Москву, тогда как Надя остается жить в Иркутске. В преддверии Нового года семья собирается вместе снова, и, возможно, в последний раз, потому что развод кажется неизбежным. Однако происходит череда забавных, печальных и необъяснимых событий, которая предотвращает распад семьи.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Млечный путь

Млечный путь
Млечный путь комедия
2015, Россия
5.0
