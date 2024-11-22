Где снимали фильм «Млечный путь»?

Наш ответ:

«Млечный путь» — российская новогодняя комедия, вышедшая в прокат 1 января 2016 года. Съемки прошли весной 2015 года на озере Байкал и в Иркутской области. По сюжету действие разворачивается преимущественно на острове Ольхон на Байкале. Эта же местность стала основной локацией в ходе производства. В фильме фигурируют захватывающие дух природные пейзажи Ольхона и зимнего Байкала.



В центре сюжета — супруги Андрей и Надя, чей брак пребывает на грани краха. Такэе у них есть двое детей. Андрей переезжает в Москву, тогда как Надя остается жить в Иркутске. В преддверии Нового года семья собирается вместе снова, и, возможно, в последний раз, потому что развод кажется неизбежным. Однако происходит череда забавных, печальных и необъяснимых событий, которая предотвращает распад семьи.