Наш ответ:

Фильм «Миссия невыполнима – 4» снимали в нескольких странах. В частности, в ОАЭ была снята одна из самых запоминающихся сцен, когда главный герой взбирается по отвесной стене башни Бурдж-Халифа (Том Круз выполнил этот трюк самостоятельно). Все сцены, связанные с Москвой, были сняты на улицах Праги и на киностудии в Канаде, однако в самой Москве были сняты несколько общих панорам на Красной площади. Съемки в Москве были ограниченными из-за отсутствия налоговых льгот для кинопроизводителей в России. Сцены, связанные с российской тюрьмой, также сняты в Чехии, в городе Млада-Болеслав.