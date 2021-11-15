Где снимали фильм «Миссия невыполнима – 4»?

Меню
Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Фильм «Миссия невыполнима – 4» снимали в нескольких странах. В частности, в ОАЭ была снята одна из самых запоминающихся сцен, когда главный герой взбирается по отвесной стене башни Бурдж-Халифа (Том Круз выполнил этот трюк самостоятельно). Все сцены, связанные с Москвой, были сняты на улицах Праги и на киностудии в Канаде, однако в самой Москве были сняты несколько общих панорам на Красной площади. Съемки в Москве были ограниченными из-за отсутствия налоговых льгот для кинопроизводителей в России. Сцены, связанные с российской тюрьмой, также сняты в Чехии, в городе Млада-Болеслав.

Сцены на многоуровневой парковке в конце фильма сняты на автоматизированном складе автомобилей «Фольксваген», в технопарке Autostadt в городе Вольфсбург.

