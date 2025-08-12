Меню
Где снимали фильм "Мир юрского периода: Возрождение"?

Олег Скрынько 12 августа 2025 Дата обновления: 12 августа 2025
Наш ответ:

«Мир Юрского периода: Возрождение» — новый американский блокбастер, который является частью кинофраншизы «Парк Юрского периода».

Фильм стал мягкой перезагрузкой киносериала и полюбился широкой аудитории.

Где снимали фильм «Мир юрского периода: Возрождение»

Таиланд стал ключевой локацией для фильма «Мир Юрского периода: Возрождение», подарив картине декорации, будто созданные для доисторического мира. В национальном парке Као Пханом Бенча, с его густыми джунглями и каскадным водопадом Хуай То, легко представить динозавров среди лиан и тумана. Пляжи Хат Чао Май на острове Ко Крадан в провинции Транг впечатляют белоснежным песком и известняковыми утёсами, а морской парк Ао Пхангнга стал фоном для динамичной погони, подарив зрителям кадры с величественными карстами Кхао Тапу.

Не обошлось и без живописного Клонг Рут — канала с прозрачной водой, окружённого мангровыми лесами. Организационная часть съёмок проходила в Бангкоке, Пхукете и Чиангмае. Проект получил 20% возврата затрат по программе поддержки кинопроизводства, а туризм в регионе заметно оживился — отели Краби фиксировали рост бронирований, а премьера обещает стать ещё и рекламой для новых достопримечательностей.

Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение боевик, приключения, фантастика
2025, США
7.0
