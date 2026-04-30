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Где снимали фильм "Мимино"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 апреля 2026 Дата обновления ответа: 30 апреля 2026

«Мимино» — классический советский фильм, который остается одним из самых цитируемых в странах СССР. Рассказываем, где его снимали.

Места съемок фильма

Фильм «Мимино» снимали в живописных локациях СССР.

Место, откуда родом главный герой. Натурные съемки проходили в живописном высокогорном регионе Тушетия, Грузия, в частности в селах Омало и Шинако. Также там засняли город Телави.

Хотя герои тоскуют по горам, большая часть действия происходит в столице. Съемки проходили в павильонах «Мосфильма», а в городе — в Хамовническом суде, в номерах гостиницы «Россия», в аэропорту «Домодедово» и на других локациях вроде Чистых прудов и Нового Арбата.

В качестве заграницы выбрали Западный Берлин. Сцены снимали прямо на улицах города и в аэропорту «Тегель».

О чем фильм

Главный герой — провинциальный лётчик Валико Мизандари, которого все зовут Мимино (в переводе с грузинского — «сокол»). Он работает на вертолёте в горных районах Грузии: перевозит почту, фрукты, живность — от кур до баранов, а иногда даже коров. Однажды в тбилисском аэропорту он случайно встречает старого друга по лётному училищу. Тот пилотирует роскошный сверхзвуковой лайнер, а вокруг него — красивые стюардессы. Завидев такую жизнь, Мимино решает круто всё изменить: он едет в Москву, чтобы подать документы на переобучение. В столичной гостинице ему подселяют в номер армянского шофёра Рубена Хачикяна — по ошибке его приняли за профессора-эндокринолога.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мимино
Мимино комедия
1978, СССР
7.0
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