Где снимали фильм "Мимино"?

«Мимино» — классический советский фильм, который остается одним из самых цитируемых в странах СССР. Рассказываем, где его снимали.

Места съемок фильма

Фильм «Мимино» снимали в живописных локациях СССР.



Место, откуда родом главный герой. Натурные съемки проходили в живописном высокогорном регионе Тушетия, Грузия, в частности в селах Омало и Шинако. Также там засняли город Телави.



Хотя герои тоскуют по горам, большая часть действия происходит в столице. Съемки проходили в павильонах «Мосфильма», а в городе — в Хамовническом суде, в номерах гостиницы «Россия», в аэропорту «Домодедово» и на других локациях вроде Чистых прудов и Нового Арбата.



В качестве заграницы выбрали Западный Берлин. Сцены снимали прямо на улицах города и в аэропорту «Тегель».

О чем фильм