Где снимали фильм «Матрица времени»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Съемки драматического фильма, основанного на романе Лорен Оливер «Прежде чем я упаду», проходили в Канаде. Основными съемочными локациями стали города Ванкувер и Сквамиш. Процесс съемок занял чуть больше месяца – работа над фильмом стартовала 16 ноября и завершилась 19 декабря 2019 года. Сюжет картины строится вокруг старшеклассницы Саманты, которая 12 февраля попадает в автомобильную аварию и погибает. Однако на следующее утро она просыпается и понимает, что на календаре снова 12 февраля, и события предшествующего дня повторяются точь-в-точь. Саманта попала во временную петлю, из которой ей предстоит выбраться.

Режиссером фильма стала Ри Руссо-Янг («Никто не уходит», «Сладкая горечь», «Солнце тоже звезда»), а главную роль исполнила Зои Дойч.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Зои Дойч
Зои Дойч
Zoey Deutch
Холстон Сейдж
Холстон Сейдж
Halston Sage
Логан Миллер
Логан Миллер
Logan Miller
Киан Лоули
Kian Lawley
Елена Кампурис
Елена Кампурис
Elena Kampouris

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Матрица времени
Матрица времени драма, детектив
2016, США
6.0
