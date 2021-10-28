Где снимали фильм «Матрица времени»?

Съемки драматического фильма, основанного на романе Лорен Оливер «Прежде чем я упаду», проходили в Канаде. Основными съемочными локациями стали города Ванкувер и Сквамиш. Процесс съемок занял чуть больше месяца – работа над фильмом стартовала 16 ноября и завершилась 19 декабря 2019 года. Сюжет картины строится вокруг старшеклассницы Саманты, которая 12 февраля попадает в автомобильную аварию и погибает. Однако на следующее утро она просыпается и понимает, что на календаре снова 12 февраля, и события предшествующего дня повторяются точь-в-точь. Саманта попала во временную петлю, из которой ей предстоит выбраться.
Режиссером фильма стала Ри Руссо-Янг («Никто не уходит», «Сладкая горечь», «Солнце тоже звезда»), а главную роль исполнила Зои Дойч.
