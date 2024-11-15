Где снимали фильм «Манюня: Приключения в деревне»?

Наш ответ:

«Манюня: Приключения в деревне» — очередной полнометражный фильм в рамках франшизы «Манюня», основанной на цикле произведений писательницы Наринэ Абгарян. В прокат эта комедия для всей семьи вышла 14 ноября. Съемки проходили в августе 2024 года в Тверской области. Главной локацией стала деревенька, находящаяся всего в нескольких километрах от Твери. В кадр попали два огромных поля, местная река и деревянный мост над ней, реальные избы, а также лесные тропы. Некоторые местные жители были привлечены в качестве массовки.



По сюжету неразлучные подруги Манюня, Каринка и Наринэ в компании Ба отправляются на летние каникулы в русскую деревню. Сначала девочки удивляются новой для себя обстановке, но затем начинают скучать. Чтобы приблизить время отъезда, они обращаются к колдунье, чтобы та ускорила ход времени.



13 февраля 2025 года выйдет еще один фильм о Манюне и ее подругах — «Манюня: День рождение Ба». Этот проект станет финалом франшизы.