Где снимали фильм "Литвяк"?

«Литвяк» — нашумевший военный блокбастер, вышедший на экраны в 2026 году.

В каких локациях происходили съемки

Фильм «Литвяк» снят в различных живописных уголках России, позволивших воссоздать эпоху с предельной точностью.



Съёмки фильма о Литвяк проходили в степях Оренбургской области — в основном в Соль-Илецком и Красногвардейском районах, где снимали много натурных и «зимних» сцен. А вот воздушные баталии, массовые эпизоды и воссоздание облика Твери 1940-х годов делали уже в павильонах студии «Ленфильм», применяя компьютерную графику и комбинированные съёмки.

О чем фильм: