Где снимали фильм "Литвяк"?

«Литвяк» — нашумевший военный блокбастер, вышедший на экраны в 2026 году.
Фильм «Литвяк» снят в различных живописных уголках России, позволивших воссоздать эпоху с предельной точностью.
Съёмки фильма о Литвяк проходили в степях Оренбургской области — в основном в Соль-Илецком и Красногвардейском районах, где снимали много натурных и «зимних» сцен. А вот воздушные баталии, массовые эпизоды и воссоздание облика Твери 1940-х годов делали уже в павильонах студии «Ленфильм», применяя компьютерную графику и комбинированные съёмки.
В центре сюжета — 21-летняя Лидия Литвяк, лётчица-истребитель авиационного полка. Вместе с боевыми друзьями она попадает на самые горячие участки фронта, участвует в жестоких воздушных схватках и быстро становится одной из лучших по числу сбитых самолётов. На фронте у неё завязываются непростые отношения с пилотом Алексеем Соломатиным. Боевые успехи, тяжёлые потери и личные драмы не ломают её стальной воли и твёрдого характера. Именно этот несгибаемый дух навсегда вписал имя Лидии Литвяк в историю мировой авиации.
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