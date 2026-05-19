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Где снимали фильм "Литвяк"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 19 мая 2026 Дата обновления ответа: 19 мая 2026

«Литвяк» — нашумевший военный блокбастер, вышедший на экраны в 2026 году.

В каких локациях происходили съемки

Фильм «Литвяк» снят в различных живописных уголках России, позволивших воссоздать эпоху с предельной точностью.

Съёмки фильма о Литвяк проходили в степях Оренбургской области — в основном в Соль-Илецком и Красногвардейском районах, где снимали много натурных и «зимних» сцен. А вот воздушные баталии, массовые эпизоды и воссоздание облика Твери 1940-х годов делали уже в павильонах студии «Ленфильм», применяя компьютерную графику и комбинированные съёмки.

О чем фильм:

В центре сюжета — 21-летняя Лидия Литвяк, лётчица-истребитель авиационного полка. Вместе с боевыми друзьями она попадает на самые горячие участки фронта, участвует в жестоких воздушных схватках и быстро становится одной из лучших по числу сбитых самолётов. На фронте у неё завязываются непростые отношения с пилотом Алексеем Соломатиным. Боевые успехи, тяжёлые потери и личные драмы не ломают её стальной воли и твёрдого характера. Именно этот несгибаемый дух навсегда вписал имя Лидии Литвяк в историю мировой авиации.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Литвяк
Литвяк боевик, драма, исторический, военный
2026, Россия
7.0
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