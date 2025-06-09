Где снимали фильм "Лило и Стич"?

Наш ответ:

«Лило и Стич» - игровой ремейк популярного мультфильма нулевых. В оригинальной версии фильма события разворачиваются на Гавайях, а для съёмок был выбран остров Оаху — он обладает всей необходимой инфраструктурой для проекта такого масштаба.



Рассказываем о сюжете киноновинки. В живописном уголке планеты, у берегов бескрайнего океана, живёт маленькая Лило вместе с мамой по имени Нани. Девочка мечтает о собаке, и однажды Нани решает исполнить её желание. В приюте Лило выбирает странного синего «пса», не зная, что это вовсе не животное, а инопланетянин, сбежавший из космической тюрьмы. Существо по имени Стич создано для разрушений, но тёплая и весёлая жизнь с Лило постепенно меняет его, превращая в настоящего друга.