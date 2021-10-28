Где снимали фильм «Ледяной драйв»?

Наш ответ:

Съемки экшен-триллера с Лиамом Нисоном в главной роли проходили в Канаде, главным образом в Виннипеге, Иль-де-Шен и Гимли, провинция Манитоба. Чтобы показать события фильма максимально реалистично, режиссер Джонатан Хенсли отказался от компьютерной графики и хромакея, сцены снимались на настоящей трассе, покрытой льдом и снегом. Во время работы киношникам нередко приходилось сталкиваться со снегопадами и экстремально низкими температурами – до минус сорока. В центре сюжета – группа водителей. На трех грузовиках им необходимо добраться до алмазной шахты, на которой произошла авария и десятки шахтеров оказались засыпанными под землей.