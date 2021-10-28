Меню
Где снимали фильм «Ледяной драйв»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Съемки экшен-триллера с Лиамом Нисоном в главной роли проходили в Канаде, главным образом в Виннипеге, Иль-де-Шен и Гимли, провинция Манитоба. Чтобы показать события фильма максимально реалистично, режиссер Джонатан Хенсли отказался от компьютерной графики и хромакея, сцены снимались на настоящей трассе, покрытой льдом и снегом. Во время работы киношникам нередко приходилось сталкиваться со снегопадами и экстремально низкими температурами – до минус сорока. В центре сюжета – группа водителей. На трех грузовиках им необходимо добраться до алмазной шахты, на которой произошла авария и десятки шахтеров оказались засыпанными под землей.

Однако сделать это будет не так просто, ведь ледовый покров на трассе уже начинает разрушаться.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Лиам Нисон
Лиам Нисон
Liam Neeson
Бенджамин Уокер
Бенджамин Уокер
Benjamin Walker
Эмбер Мидфандер
Эмбер Мидфандер
Amber Midthunder
Маркус Томас
Marcus Thomas

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ледяной драйв
Ледяной драйв боевик
2021, США
6.0
