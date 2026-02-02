Где снимали фильм "Кубанские казаки"?

«Кубанские казаки» — классика советского кинематографа, продолжающая оставаться популярной в странах бывшего СССР.

Места съемок фильма «Кубанские казаки»

Фильм «Кубанские казаки» снимали летом 1949 года в Курганинском, Новокубанском и Гулькевичском районах Краснодарского края. Основной площадкой стал знаменитый совхоз-миллионер «Кубань», где для съёмок построили целую ярмарку с аркой, павильонами и каруселями.

О чем фильм

Режиссёр Иван Пырьев задумал создать жизнеутверждающую музыкальную комедию, которая подарила бы зрителям послевоенных лет радость и надежду. Сценарий, изначально называвшийся «Весёлая ярмарка», написали драматург Николай Погодин и сама съёмочная группа. В центре сюжета — любовь председателей двух колхозов, Галины Пересветовой (Марина Ладынина) и Гордея Ворона (Сергей Лукьянов).

Как он создавался

Актёры полностью погрузились в жизнь кубанского села: работали на комбайнах, ухаживали за животными и даже ночами гребли зерно. В массовых сценах ярмарки участвовало около 2000 местных жителей.



Картина, вышедшая под названием, предложенным Сталиным, стала невероятно популярной благодаря песням Исаковского и Дунаевского, таким как «Ой, цветёт калина». Хотя позже фильм критиковали за «лакировку действительности» и даже сняли с проката, в 1969 году его отреставрировали. Сегодня «Кубанские казаки» воспринимаются как светлая сказка о том, какой жизнь должна быть, — а это, по словам Ладыниной, «право искусства, право мечты».