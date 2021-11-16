Где снимали фильм «Крепкий орешек»?

Фильм «Крепкий орешек» (1988) — это культовый боевик, задавший новые стандарты жанра и сделавший Брюса Уиллиса международной звездой. Режиссер Джон Мактирнан снял картину по роману Родерика Торпа «Ничто не вечно», в результате чего получилась одна из самых запоминающихся историй борьбы одиночки с террористами.
Съемки в Fox Plaza продолжались с ноября 1987 года по март 1988 года. Некоторые сцены, включая момент с тараном бронированной машины, потребовали значительных усилий для согласования.
Fox Plaza также использовалась в съемках других фильмов, таких как «Скорость», «Бойцовский клуб» и «Пустоголовые».
После выхода фильма внутри здания было введено запрещение на фото- и видеосъемку, чтобы сохранить конфиденциальность.
Адреса и телефонные номера менеджеров Nakatomi Plaza в фильме повторяют реально существующие адреса и телефоны менеджеров Fox Plaza.
Авторизация по e-mail