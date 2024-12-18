Где снимали фильм «Крепкий орешек 5»?

«Крепкий орешек» — серия боевиков, включающая пять фильмов. Пятый, получивший подзаголовок «Хороший день, чтобы умереть», был представлен в 2013 году. По сюжету главный герой в лице полицейского Джона Макклейна отправляется в Москву, чтобы спасти своего сына. Съемки начались в Венгрии в апреле 2012 года. В качестве российской столицы в фильме показан Будапешт. Также творческая команда работала в деревне Хаймаскер и городе Модьород, где находится трасса Формулы-1 под названием Хунгароринг.
