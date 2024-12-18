Меню
Где снимали фильм «Крепкий орешек 5»?

Олег Скрынько 18 декабря 2024 Дата обновления: 18 декабря 2024
Наш ответ:

«Крепкий орешек» — серия боевиков, включающая пять фильмов. Пятый, получивший подзаголовок «Хороший день, чтобы умереть», был представлен в 2013 году. По сюжету главный герой в лице полицейского Джона Макклейна отправляется в Москву, чтобы спасти своего сына. Съемки начались в Венгрии в апреле 2012 года. В качестве российской столицы в фильме показан Будапешт. Также творческая команда работала в деревне Хаймаскер и городе Модьород, где находится трасса Формулы-1 под названием Хунгароринг.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть боевик, триллер, криминал
2013, США
5.0
