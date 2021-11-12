Меню
Где снимали фильм «Красный призрак»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Новый фильм Андрея Богатырева «Красный призрак» рассказывает историю отряда Красной армии, который пытается выйти из окружения в боях «Вяземского котла», где разворачивалась крупнейшая оборонительная операция первого этапа Великой войны. Хотя действие картины разворачивается в Вяземской области, фильм снимался под Калугой, где авторы нашли подходящую заброшенную деревню: это было село Низовое в Мосальском районе. Позже авторы дополнили эту деревню некоторыми декорациями. Интересно, что даже сценарий фильма писался в Калужской области, в настоящем деревенском доме: это позволяло сценаристам черпать вдохновение из окружения и лучше понимать мотивации главных героев.

Расчет авторов во многом оправдался: у них получился настоящий «истерн», который пришелся по нраву зрителям и критикам.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Красный призрак
Красный призрак драма, исторический
2020, Россия
6.0
