Где снимали фильм "Конклав"?

Олег Скрынько 28 марта 2025 Дата обновления: 28 марта 2025
Наш ответ:

Камерный триллер «Конклав» — один из самых обсуждаемых фильмов прошлого года и претендент на «Оскар». Картина снималась в Риме, на легендарной итальянской киностудии Чинечитта. Благодаря просторным павильонам студии создателям удалось детально воссоздать величественную архитектуру Ватикана, передав её атмосферу и историческую точность.

После неожиданной смерти Папы кардиналы собираются на конклав, чтобы выбрать нового главу католической церкви. Организацию этого важного события поручают кардиналу Лоуренсу. Однако вскоре он обнаруживает тревожные тайны, связанные с главными претендентами на престол. Эти открытия могут не только изменить ход выборов, но и поставить под угрозу устои самой церкви.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Конклав
Конклав триллер
2024, Великобритания / США
7.0
