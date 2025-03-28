Где снимали фильм "Конклав"?

Камерный триллер «Конклав» — один из самых обсуждаемых фильмов прошлого года и претендент на «Оскар». Картина снималась в Риме, на легендарной итальянской киностудии Чинечитта. Благодаря просторным павильонам студии создателям удалось детально воссоздать величественную архитектуру Ватикана, передав её атмосферу и историческую точность.
После неожиданной смерти Папы кардиналы собираются на конклав, чтобы выбрать нового главу католической церкви. Организацию этого важного события поручают кардиналу Лоуренсу. Однако вскоре он обнаруживает тревожные тайны, связанные с главными претендентами на престол. Эти открытия могут не только изменить ход выборов, но и поставить под угрозу устои самой церкви.
