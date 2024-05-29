Где снимали фильм «Командир»?

Наш ответ:

«Командир» — российский драматический боевик, вышедший в прокат в феврале 2024 года. Фильм основан на реальных событиях и повествует о юношестве и профессиональном подвиге сотрудника органов государственной безопасности Геннадия Зайцева, который в 1986 году удостоился звания Героя Советского Союза. На экране его воплотил Кирилл Зайцев. Актер является однофамильцем своего прототипа.



Съемки картины проходили в Москве, в Пермском крае, откуда родом Геннадий Зайцев, и во Владикавказе. В ходе производства была использована разная техника 1980-х годов, включая самолет Ил-76. В Пермском крае съемочная команда работала в поселках Кусье-Александровский и Пашия, а также в деревне Копально (Чусовский район). Главной локацией в Вологде стал местный аэропорт. Съемки в этом городе также имели место в парке Мира и в Центре дополнительного образования на Чернышевского. Во Владикавказе производство проходило в Кармадонском ущелье.