Ваши билеты в личном кабинете
Где снимали фильм «Кин-дза-дза!»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

География трагикомедии Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» достаточно обширна. Для съемок натурных эпизодов с пейзажами планеты Плюк кинематографисты отправились в Туркмению, а именно – в пустыню Каракумы. По признанию самого Данелии, на свалке рядом с военным аэродромом в Небит-Даге (которая, к слову, кишела скорпионами) он нашел немало ценного реквизита для картины. Значительная часть сцен также снималась в столице – на Калининском проспекте, под вращающейся сценой Театра Советской Армии, в павильонах студии «Мосфильм» и на строящемся участке московского метрополитена.

А вот эпизод со сном Гедевана снимали на Волжской набережной в Ярославле.

 

