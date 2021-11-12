Где снимали фильм «Кин-дза-дза!»?

География трагикомедии Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» достаточно обширна. Для съемок натурных эпизодов с пейзажами планеты Плюк кинематографисты отправились в Туркмению, а именно – в пустыню Каракумы. По признанию самого Данелии, на свалке рядом с военным аэродромом в Небит-Даге (которая, к слову, кишела скорпионами) он нашел немало ценного реквизита для картины. Значительная часть сцен также снималась в столице – на Калининском проспекте, под вращающейся сценой Театра Советской Армии, в павильонах студии «Мосфильм» и на строящемся участке московского метрополитена.
А вот эпизод со сном Гедевана снимали на Волжской набережной в Ярославле.
