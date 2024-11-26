Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм "Карнавальная ночь"?

Олег Скрынько 26 ноября 2024 Дата обновления: 26 ноября 2024
Наш ответ:

Для съемок «Карнавальной ночи» Эльдар Рязанов впервые выбрал не павильоны, а реальные интерьеры. Первую часть фильма сняли в Центральном академическом театре Советской армии. Летом 1956 года, когда труппа театра уехала на гастроли, съемочной группе стали доступны коридоры и фойе, где развернулись ключевые сцены.

Сюжет вращается вокруг молодых работников клуба, которые готовятся устроить веселый новогодний праздник. Однако их планы грозит разрушить директор клуба Огурцов — строгий бюрократ. Он настаивает на скучной программе, больше похожей на партийное собрание. Чтобы не допустить этого, молодежь придумывает хитрый план, чтобы обойти ограничения начальника и организовать яркий и незабываемый новогодний бал.

Карнавальная ночь
Карнавальная ночь мюзикл, комедия
1956, СССР
7.0
