Где снимали фильм «Карнавал»?

«Карнавал» — советская музыкальная драма Татьяны Лиозновой, вышедшая в 1981 году. По сюжету действие разворачивается в провинциальном городке Оханске, откуда родом главная героиня, и в Москве. Съемки прошли тоже в двух городах. В качестве Оханска в фильме представлена Калуга. Московские сцены снимались в самой столице. В картине фигурируют Москва-река, Большой Москворецкий мост, набережная Мориса Тореза (ныне Софийская), колокольня при церкви Софии Премудрости Божией, собор Василия Блаженного, парк им. Горького, Курский вокзал, проспект Калинина (ныне ул. Новый Арбат), Большой Театр, Охотный ряд, школа № 518, ул. Садово-Триумфальная, цирк на проспекте Вернадского, Московский государственный педагогический институт им. Ленина (ныне МПГУ) и другие локации.
