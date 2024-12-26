Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Как я стал русским»?

Где снимали фильм «Как я стал русским»?

Олег Скрынько 26 декабря 2024 Дата обновления: 26 декабря 2024
Наш ответ:

«Как я стал русским» — российско-китайская комедия, вышедшая в феврале 2019 года. Фильм представляет собой полнометражную адаптацию одноименного сериала 2015 года. Съемки картины имели место в Москве, Подмосковье, Пекине и Шанхае. Кроме того, производство проходило в городе Сучжоу, который именуют китайской Венеции, а также на знаменитом отрезке Великой Китайской стены, известный как Бадалин.

В центре сюжета — китайский парень Пен, который едет в Москву на встречу со своей возлюбленной Ирой. Однако Анатолий, отец Иры, не собирается отдавать дочь замуж за Пена. Несмотря на эту неприязнь, отцу невесты и жениху необходимо найти общий язык, чтобы не разрушить счастье девушки, которую они оба любят больше жизни.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Как я стал русским
Как я стал русским комедия
2018, Россия
5.0
