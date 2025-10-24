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Где снимали фильм "Как приручить дракона"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 24 октября 2025 Дата обновления ответа: 24 октября 2025

«Как приручить дракона» — игровой ремейк одноименного мультфильма.

Где снимали фильм «Как приручить дракона»

Фильм «Как приручить дракона» покоряет зрителей не только захватывающим сюжетом и харизмой Беззубика, но и невероятными пейзажами — суровыми скалами, таинственными лесами и морскими просторами, которые кажутся ожившими иллюстрациями к древним сагам. И хотя масштабные полёты и, конечно, сами драконы созданы при помощи компьютерной графики, основа этого волшебного мира — абсолютно реальна. Создатели фильма сознательно отказались от тотального использования CGI для фонов, чтобы придать истории ощущение подлинной, почти осязаемой мощи. Ключевые натурные съёмки проходили в Северной Ирландии, чьи ландшафты уже успели стать звездами эпичных проектов, таких как «Игра престолов». Именно благодаря этому мир викингов из Олуха выглядит так достоверно и дышит холодом атлантического ветра и запахом влажного леса.

Конкретные локации впечатляют своей эпичностью и идеальным соответствием духу франшизы. Например, величественные виды родной деревни Иккинга и многие открытые планы были сняты на побережье графства Антрим, у замка Дансеверик. Эта древняя крепость, возвышающаяся на базальтовой скале над морем, стала идеальным прототипом сурового мира викингов. А сцены в лесу, где зарождается дружба Иккинга и Беззубика, снимали в Толлимор-Форест — настоящем сказочном лесу с густыми кронами и туманами, стелющимися между вековых деревьев. Для съёмок сцен на тренировочной арене и других масштабных построек была задействована студия Titanic Studios в Белфасте, где также использовались сложные аниматронные модели драконов для более реалистичного взаимодействия актёров с «героями».

Таким образом, магия нового «Как приручить дракона» рождается на стыке передовых технологий и первозданной силы природы. Фильм не просто нарисован, он прочно стоит на реальной земле, пропитанной историей и легендами. Это сочетание и придаёт ему ту уникальную мощь, глубину и ощущение живого, дышащего мира, которые так цепляют зрителя и отличают картину от чисто анимационных проектов.
 

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Как приручить дракона
Как приручить дракона боевик, приключения, семейный
2025, США
8.0
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