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Где снимали фильм "Изгой"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 20 апреля 2026 Дата обновления ответа: 20 апреля 2026

«Изгой» — классическая американская лента, вышедшая на экраны в 2000 году.

Места съемок картины

Фильм "Изгой" снимали на островах Фиджи. Практически все сцены, где главный герой выживает на необитаемом клочке суши, снимали на островке Монурики, который относится к архипелагу Маманука. А эпизоды, в которых персонаж возвращается домой, в цивилизацию, были отсняты не где-нибудь, а в настоящей штаб-квартире компании FedEx.

О чем фильм:

Чак Ноланд — инспектор в компании FedEx, настоящий трудоголик, который вечно занят работой и даже не находит времени для своей невесты. Однажды во время рабочего перелёта его самолёт терпит крушение над Тихим океаном. Чудом выжив, Чак оказывается единственным, кому удалось спастись. Он попадает на необитаемый остров, где ему предстоит не просто выживать в полном одиночестве, но и переосмыслить всю свою жизнь.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Изгой
Изгой приключения, драма
2000, США
8.0
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