Где снимали фильм "Изгой"?

«Изгой» — классическая американская лента, вышедшая на экраны в 2000 году.

Места съемок картины

Фильм "Изгой" снимали на островах Фиджи. Практически все сцены, где главный герой выживает на необитаемом клочке суши, снимали на островке Монурики, который относится к архипелагу Маманука. А эпизоды, в которых персонаж возвращается домой, в цивилизацию, были отсняты не где-нибудь, а в настоящей штаб-квартире компании FedEx.

О чем фильм: