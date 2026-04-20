Где снимали фильм "Изгой"?

«Изгой» — классическая американская лента, вышедшая на экраны в 2000 году.
Фильм "Изгой" снимали на островах Фиджи. Практически все сцены, где главный герой выживает на необитаемом клочке суши, снимали на островке Монурики, который относится к архипелагу Маманука. А эпизоды, в которых персонаж возвращается домой, в цивилизацию, были отсняты не где-нибудь, а в настоящей штаб-квартире компании FedEx.
Чак Ноланд — инспектор в компании FedEx, настоящий трудоголик, который вечно занят работой и даже не находит времени для своей невесты. Однажды во время рабочего перелёта его самолёт терпит крушение над Тихим океаном. Чудом выжив, Чак оказывается единственным, кому удалось спастись. Он попадает на необитаемый остров, где ему предстоит не просто выживать в полном одиночестве, но и переосмыслить всю свою жизнь.
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