Где снимали фильм «И снова Анискин» (1978)?

Съёмки фильма «И снова Анискин» проходили летом 1977 года в селе Городня-на-Волге (тогда — Калининская область, сейчас — Тверская область).

Именно там снимались сцены на пристани и волжские пейзажи. Церковь Рождества Богородицы, расположенная рядом с пристанью, попала в кадр всего один раз — несмотря на то, что съёмки шли буквально у её стен. Также в фильме можно узнать Речной вокзал города Тверь (тогда — Калинин).

Стоит отметить, что часть деревенских сцен, по воспоминаниям очевидцев, снималась в других местах — то есть «деревня Анискина» на экране собрана из нескольких реальных локаций. Предыдущие фильмы трилогии — «Деревенский детектив» и «Анискин и Фантомас» — снимались в других регионах: например, «Анискин и Фантомас» — на Гомельщине, в Беларуси.