Где снимали фильм «Холоп»?

После шумного успеха картины «Салют-7» молодой кинорежиссер Клим Шипенко пользуется полным доверием инвесторов: производственный бюджет его следующего фильма «Холоп» составил космические 200 миллионов рублей. Такая невероятная для российского кино сумма позволяла разгуляться на славу, поэтому съемочная группа тут же выдвинулась в урочище Лосковское, одно из главных съемочных мест в России, которое находится на берегу реки Сороти. Картинам, снятым в этом месте, нет числа, поэтому специально для этого фильма были построены новые, гигантские декорации, в том числе барский дом, мельница и тщательно состаренный погост. Проделанная художниками, постановщиками и декораторами работа была столь масштабна, что в итоге кинодеревня превратилась в местную достопримечательность.
Каждый турист, побывавший в Псковской области, обязательно должен проехать пару километров на машине, чтобы добраться до этого удивительного аттракциона и воздать должное ремеслу российских кинематографистов.
