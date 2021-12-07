Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Холоп»?

Где снимали фильм «Холоп»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

После шумного успеха картины «Салют-7» молодой кинорежиссер Клим Шипенко пользуется полным доверием инвесторов: производственный бюджет его следующего фильма «Холоп» составил космические 200 миллионов рублей. Такая невероятная для российского кино сумма позволяла разгуляться на славу, поэтому съемочная группа тут же выдвинулась в урочище Лосковское, одно из главных съемочных мест в России, которое находится на берегу реки Сороти. Картинам, снятым в этом месте, нет числа, поэтому специально для этого фильма были построены новые, гигантские декорации, в том числе барский дом, мельница и тщательно состаренный погост. Проделанная художниками, постановщиками и декораторами работа была столь масштабна, что в итоге кинодеревня превратилась в местную достопримечательность. 

Каждый турист, побывавший в Псковской области, обязательно должен проехать пару километров на машине, чтобы добраться до этого удивительного аттракциона и воздать должное ремеслу российских кинематографистов.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Холоп
Холоп комедия
2019, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше