Где снимали фильм "Холоп. Великолепный век"?

«Холоп. Великолепный век» — турецкая адаптация российской драмы с Милошем Биковичем. Изначально создатели планировали снимать проект в Стамбуле, используя декорации «Великолепного века». Однако масштаб производства вырос, и выбор пал на крупную студию на севере города. Именно здесь, среди детально воссозданных дворцов и средневековых улочек, ранее снимались «Воскресший Эртугрул» и «Основание: Осман» с Бураком Озчивитом.
Студия расположена на побережье Черного моря, что оказалось удачным решением, ведь в турецкой версии «Холопа» присутствуют сцены на воде. За костюмы актеров отвечали дизайнеры, работавшие над «Великолепным веком». Сюжет переносит избалованного стамбульского мажора Мете в эпоху Османской империи.
