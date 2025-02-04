Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм "Холоп. Великолепный век"?

Где снимали фильм "Холоп. Великолепный век"?

Олег Скрынько 4 февраля 2025 Дата обновления: 4 февраля 2025
Наш ответ:

«Холоп. Великолепный век» — турецкая адаптация российской драмы с Милошем Биковичем. Изначально создатели планировали снимать проект в Стамбуле, используя декорации «Великолепного века». Однако масштаб производства вырос, и выбор пал на крупную студию на севере города. Именно здесь, среди детально воссозданных дворцов и средневековых улочек, ранее снимались «Воскресший Эртугрул» и «Основание: Осман» с Бураком Озчивитом.

Студия расположена на побережье Черного моря, что оказалось удачным решением, ведь в турецкой версии «Холопа» присутствуют сцены на воде. За костюмы актеров отвечали дизайнеры, работавшие над «Великолепным веком». Сюжет переносит избалованного стамбульского мажора Мете в эпоху Османской империи.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Холоп. Великолепный век
Холоп. Великолепный век комедия
2024, Турция
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше