Где снимали фильм "Хоббит: Пустошь Смауга"?

Фильм «Хоббит: Пустошь Смауга» снимали преимущественно в живописных уголках Новой Зеландии, которая благодаря своему уникальному ландшафту стала идеальным местом для создания волшебного мира Средиземья. Для съёмок использовали как природные локации, так и специально построенные декорации. Легендарный город Хоббитон был воссоздан на пасторальных холмах фермы близ города Матамата, став туристической достопримечательностью. Некоторые сцены снимали на Южном острове, в районе озера Пукаки, где величественные горы и зеркальная гладь воды передали атмосферу Ривенделла и Долины Дейла.
Пещера, в которой Бильбо встречает Смауга, была создана в студии Weta Workshop в Веллингтоне, знаменитой своими визуальными эффектами. Вулканический ландшафт Тонгариро использовали для съёмок суровых пустошей. Сцены в темных лесах снимали в густых лесах Фьордленда и региона Вайкато. Благодаря разнообразным природным условиям Новой Зеландии, съёмочная команда смогла воссоздать сказочную атмосферу мира Толкина, соединив реальную природу с мастерством визуальных эффектов.
Авторизация по e-mail