Где снимали фильм "Грозовой перевал"?

«Грозовой перевал» — фильм по мотивам романа Эмили Бронте, вышедший в 2026 году.
Фильм «Грозовой перевал» снимали в живописных локациях Великобритании, позволивших воссоздать атмосферу романа. Основной локацией стал северный Йоркшир, а также Лондон и его окрестности. Для создания суровой атмосферы натуральные сцены снимали в национальном парке Йоркшир-Дейлс — конкретно в долинах Аркенгартдейл и Суэйлдейл. Павильонные же сцены отсняли на студии Sky Studios Elstree, расположенной в Хартфордшире.
На севере Англии живёт небогатый землевладелец в обветшалом поместье под названием «Грозовой перевал». Однажды он приводит в дом бездомного мальчика. Дочь хозяина, Кэтрин, даёт ему имя Хитклифф, и дети становятся неразлучными друзьями. Спустя годы отец окончательно теряет состояние, и Кэтрин пора выходить замуж. Она видит единственный подходящий вариант — молодого богатого соседа-нувориша. Хитклифф, который давно любит Кэтрин, в отчаянии покидает усадьбу. А через несколько лет он возвращается уже состоятельным джентльменом.
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