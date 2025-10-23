«Горыныч» — киносказка отечественного производства, вышедшая на экраны в 2025 году.

Где снимали фильм «Горыныч»

Что касается съемок фильма «Горыныч», то они проходили в разных и очень живописных уголках России, что позволило создать на экране богатую и разнообразную картину.



Производственная группа организовала съемочный процесс сразу в нескольких ключевых локациях. Значительная часть работы велась в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге, где, вероятно, снимали сцены с современной городской атмосферой. Кроме того, кинематографисты активно использовали возможности Ленинградской области, чьи природные ландшафты и исторические объекты идеально подошли для создания сказочного антуража.



Особую роль в картине сыграли Сибирские просторы. Съемки проводились в окрестностях древнего Тобольска, а также на территории местного тематического парка «Тобол». Именно эти локации, с их уникальной архитектурой, мощью сибирской природы и специально созданными декорациями, помогли визуально воплотить тот самый былинный мир, в котором разворачивается основное действие фильма. Таким образом, сочетание урбанистических и историко-природных локаций придало фильму необходимый масштаб и зрелищность.